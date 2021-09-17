«Это настоящая катастрофа»: Великобритания столкнулась с проблемами после выхода из ЕС

Великобритания переживает последствия выхода из Европейского союза. На данный момент в продовольственных сетях страны сложилась критическая ситуация, так как из-за «Брекзита» в страну нарушены поставки продовольствия из континентальной Европы. По итогу предприятия быстрого питания вынужденно меняют меню, а люди моментально скупают долгохранящиеся продукты.

«Сегодня утром я пошла в супермаркет, и многие полки в магазине были пусты. Позже я пошла в "Макдональдс", чтобы выпить молочный коктейль. Они сказали, простите, но больше мы его не подаем, а причина... проблема в доставке», - рассказала жительница Лондона Наталия Холден.

Критической ситуация стала не только из-за проблем с доставкой продуктов. В Британии наблюдается дефицит рабочей силы. Полтора миллиона рабочих мест остаются вакантными, чего не происходило с 1970-х годов, говорит корреспондент «Звезды». Кроме того, от «Брекзита» страдают не только малый, но и крупный бизнес.

«Если ничего кардинально не изменится, я думаю, у нашего бизнеса и остальной отрасли, вероятно, будет год или два, после этого отрасль исчезнет. Это настоящая катастрофа», - пояснил предприниматель Саймон Гарднер.

Британские власти в лице министра по делам «Брекзита» пытались списать проблемы с поставками на антиковидные ограничения. Однако эксперты считают, что Великобритания попросту оказалась не готова к таможенным нововведениям. По прогнозам экономистов, дефицит продовольствия в стране продолжит расти в ближайшие месяцы.

Ранее власти Британии обратились к армии из-за проблем с едой в супермаркетах. Из-за нехватки кадров правительство просит военных водителей доставлять продукты в супермаркеты.