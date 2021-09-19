Собянин рассказал о явке на выборах в Москве

Порядка 50% избирателей приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве. Активность, которую проявили жители столицы можно назвать небывалой. С таким заявлением в воскресенье, 19 сентября, выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали», – отметил градоначальник.

Ранее Центризбирком официально объявил об окончании голосования на выборах в Госдуму по всей территории России. В настоящий момент избирательные комиссии ведут подсчет протоколов выборов, которые проходили в период с 17 по 19 сентября.

По данным ЦИК, к вечеру воскресенья недействительными были признаны бюллетени в 17 субъектах страны. Это порядка 8 539 бюллетеней на 54 участках. Согласно оценкам российских и международных экспертов, выборы прошли без серьезных нарушений, подчеркнула глава счетной комиссии Элла Памфилова.