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Один рабочий погиб при обрушении стены здания в Казани

Елизавета Потейчук
15:38 18.09.2021
В Казани обрушилась часть неэскплуатируемого здания. Под завалами обнаружили безжизненное тело рабочего.
© Видео: ГУ МЧС России по РТ © Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
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В городе Казань Республики Татарстан у неэксплуатируемого здания обрушилась стена. Под завалами погиб один рабочий, еще одного человека госпитализировали с переломом ноги.

Прибывшие на место спасатели установили, что при проведении ремонтных работ частично рухнул подъезд производственного пятиэтажного здания, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Камчатке Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. По данным МЧС, установлен оранжевый код опасности для авиации.

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