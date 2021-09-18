Один рабочий погиб при обрушении стены здания в Казани

В городе Казань Республики Татарстан у неэксплуатируемого здания обрушилась стена. Под завалами погиб один рабочий, еще одного человека госпитализировали с переломом ноги.

Прибывшие на место спасатели установили, что при проведении ремонтных работ частично рухнул подъезд производственного пятиэтажного здания, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Камчатке Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. По данным МЧС, установлен оранжевый код опасности для авиации.