Панков: в выборах приняли участие 99,8% военного электората

Заместитель министра обороны Российской Николай Панков рассказал, что среди российских военнослужащих голосование на выборах в Госдуму завершено. По его словам, в выборах приняли участие более 1 250 000 военнослужащих и гражданских специалистов, они голосовали в основном по месту прописки.

«По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования», - рассказал Панков.

При этом, говорит Николай Панков, на избирательных участках наблюдателями нарушений зафиксировано не было.

Ранее по Москве и центральной части России закрылись избирательные участки. Голосование на выборах в Госдуму завершилось в 20:00 по столичному часовому поясу.