Участки для голосования на выборах в Госдуму закрылись в Москве и области

Избирательные участки для голосования в думских выборах закрылись в Москве и центральной части России. В столичном часовом поясе в 20:00 участки прекратили работу.

По всей стране было открыто около 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из них постоянные. Число участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, составило около 2,5 тысячи, сообщает РИА Новости.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о предварительных итогах выборов в Госдуму. В этом году выборная кампания стала самой масштабной за всю историю России.