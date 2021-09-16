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SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Кира Тило
03:07 16.09.2021
На космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX экипаж впервые состоит из непрофессионалов.
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
© Фото: NASA via Globallookpress.com
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С космодрома штата Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту корабль Crew Dragon. Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов.

Компания SpaceX ведет прямую трансляцию полета. На борту четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, исследовательница Сиан Проктор и медик Хейли Арсенокс.

Планируется, что корабль вернется на Землю через три дня. Во время экипаж будет проводить в научные эксперименты в невесомости.

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