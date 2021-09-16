В стране и мире SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем Кира Тило На космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX экипаж впервые состоит из непрофессионалов. © Фото: NASA via Globallookpress.com Читайте нас на: С космодрома штата Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту корабль Crew Dragon. Впервые в истории на орбиту отправляется полностью непрофессиональный экипаж космических туристов. Компания SpaceX ведет прямую трансляцию полета. На борту четыре человека - командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, ветеран ВВС США Кристофер Семброски, исследовательница Сиан Проктор и медик Хейли Арсенокс. Планируется, что корабль вернется на Землю через три дня. Во время экипаж будет проводить в научные эксперименты в невесомости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика