Мощное извержение вулкана на Канарских островах попало на видео

По данным испанских СМИ, в районе испанского острова Ла Пальма, располагающегося в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. На острове и его окрестностях, пишет пресса, была зарегистрирована повышенная сейсмическая активность, зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

Только в минувшее воскресенье зафиксировано 327 землетрясений магнитудой 4,2 балла, говорится в СМИ. Издание La Vanguardia со ссылкой на Национальный географический институт Испании сообщило, что остров Ла Пальма поднялся на 15 сантиметров вследствие извержения вулкана.

Ранее на Камчатке Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2500 метров. Высота самого вулкана составляет менее 1500 метров.