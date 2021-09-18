Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра на Камчатке

Вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС России по региону.

«18 сентября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота столба составила до 2500 метров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют», - сообщает ведомство.

По данным МЧС, установлен оранжевый код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.