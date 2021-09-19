Самый масштабный избирательный марафон: выборы в Госдуму подходят к концу

В России подходит к концу трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Корреспондент «Звезды» Константин Худолеев рассказал, какие самые яркие события прошли в стране по случаю избирательного марафона.

В год самой масштабной выборной кампании избиратели имеют возможность голосовать в онлайн-формате. При этом данные по электронному голосованию бьют всевозможные рекорды. В Москве к полудню первого дня выборов свои голоса отдали полмиллиона человек. К онлайн-голосованию присоединился и находящийся на самоизоляции президент России Владимир Путин. Министр обороны России Сергей Шойгу в расположении бригады спецназа ВДВ отдал свой голос на выборах в подмосковной Кубинке.

«Это наша жизнь, жизнь которая должна так или иначе строиться по соответствующим законам, которые принимает Госдума», - рассказал Шойгу.

Наши соотечественники активно голосуют и за границей. В Белоруссии, Абхазии, Молдове и Аргентине выстроились целые очереди из желающих проголосовать. Также избирательный участок был открыт и в Афганистане, для возможности проголосовать в котором требуется пройти серьезную проверку.

За ходом голосования на думских выборах следят на Украине, где могут применить персональные санкции к тем, кто будет иметь отношение к организации голосования в Крыму и Донбассе. При этом жители Донбасса, которые получили российский паспорт, проголосовали на избирательных участках прямо у себя в республиках, им не пришлось как прежде ехать в Ростовскую область.

«Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас впервые появилась возможность, как с одной стороны жителя Донбасса, с другой стороны гражданина РФ, проголосовать за депутатов в Госдуму в РФ. Могу сказать за себя, я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В первый день выборов в Госдуму было зафиксировано три кибератаки с иностранных IP-адресов. При этом сайты продолжают работать в штатном режиме. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что претензии Москвы по вмешательству в выборы касались отказа ряда западных платформ убирать запрещенный контент.

«Конкретные факты были переданы американскому послу. Он обещал проверить эту информацию, хотя и сказал, что у них нет никаких сведений, что кто-то нарушает российское законодательство», - рассказал Лавров.

Видео с камер наблюдения на всех участках на защищенных серверах ЦИК будет храниться еще год, чтобы была возможность расследовать информацию о нарушениях, говорит корреспондент. На нынешних выборах в восьми российских регионах были зафиксированы нарушения с так называемыми вбросами бюллетеней. В таких случаях записи с видеокамер крайне необходимы.

Явка на выборы данный момент составила уже более 40% без учета электронного голосования. Несмотря на попытки давления извне в ходе кампании созданы все условия, чтобы каждый гражданин смог сделать свой выбор.