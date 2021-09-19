Явка на выборы в Госдуму в Московской области превысила 41%
В Подмосковье в думских выборах поучаствовали 41,7% избирателей.
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
В Московской области по состоянию на 18:00 по мск явка избирателей на выборах составила 41,7%. Об этом сообщил Мособлизбирком.
«По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка составила более 41,7%», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что явка на выборы в Госдуму по всей России превысила 40%. По данным ЦИК, в голосовании поучаствовали 40,49% избирателей.