Явка на выборы в Госдуму уже превысила 40%

В Центральной избирательной комиссии предоставили последние данные по явке на выборы в Госдуму в заключительный день голосования. Уже на участках побывали 40,49% избирателей.

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования: 40,49%», - сообщают данные ЦИК.

Ранее в ЦИК сообщали, что по итогам второго для выборов явка избирателей превысила 30%. При этом в показателе не учитывалось количество электронных голосов.