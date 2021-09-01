Байден не станет проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским
Джо Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.
© Фото: Ting Shen, XinHua, Mohammad Javad Abjoushak, KPA, Globallookpress
Президент США Джо Байден не станет проводить совместную пресс-конференцию с коллегой Владимиром Зеленским. Информация следует из расписания Байдена на первое сентября, распространенного пресс-службой администрации Соединенных Штатов.
Было отмечено, что встреча двух президентов «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».
Также будут затронуты вопросы сотрудничества в сфере энергетики и реформы на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы Белого дома Джозефа Байдена не может оказать влияния на отношения США и России.