Алексей Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов»
Алексей Венедиктов получил 10 тысяч баллов в акции «Миллион призов» для проголосовавших онлайн в Москве.
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в акции для участников онлайн-голосования на думских выборах в столице «Миллион призов».
«Радостная новость. Кроме Пескова 10 тыс. баллов я тоже выиграл», — сказал журналистам Венедиктов.
В акции «Миллион призов» разыгрываются 21 однокомнатная квартира в столице, 100 автомобилей и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50, а также 100 тысяч рублей. Побороться за призы смогут все участники электронного голосования в Москве.
Незадолго до этого награду в 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов» получил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил Алексей Венедиктов.