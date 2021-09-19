Алексей Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов»

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в акции для участников онлайн-голосования на думских выборах в столице «Миллион призов».

«Радостная новость. Кроме Пескова 10 тыс. баллов я тоже выиграл», — сказал журналистам Венедиктов.

В акции «Миллион призов» разыгрываются 21 однокомнатная квартира в столице, 100 автомобилей и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50, а также 100 тысяч рублей. Побороться за призы смогут все участники электронного голосования в Москве.

Незадолго до этого награду в 10 тысяч рублей в акции «Миллион призов» получил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил Алексей Венедиктов.