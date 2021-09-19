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Представители посольства РФ обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы

Елизавета Потейчук
15:55 19.09.2021
Анатолий Антонов заявил, что представители российского посольства обсудили в США претензии Москвы о вмешательстве в голосование на выборах в Госдуму.
Представители посольства РФ обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В Белом доме и Госдепе Соединенных Штатов Америки представители дипломатических ведомств России в США обсудили претензии Москвы по поводу вмешательства в электронное голосование на выборах в Госдуму. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

«Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов», - рассказал Антонов журналистам.

По словам посла, Америка попросила предоставить больше материалов по этому вопросу, чтобы в дальнейшем расследовать его. При этом, говорит Антонов, в отношении Twitter и Google коллеги из США заняли «отстраненную позицию», так как американские власти не могут повлиять на политику этих интернет-гигантов.

На ресурсы онлайн-голосования в думских выборах были совершены DDOS-атаки, рассказал корреспондент «Звезды». Однако В ЦИК заверили, что обрушить сайты для голосования не удалось, поэтому процессу электронного волеизъявления ничего не угрожало.

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