Представители посольства РФ обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы

В Белом доме и Госдепе Соединенных Штатов Америки представители дипломатических ведомств России в США обсудили претензии Москвы по поводу вмешательства в электронное голосование на выборах в Госдуму. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

«Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов», - рассказал Антонов журналистам.

По словам посла, Америка попросила предоставить больше материалов по этому вопросу, чтобы в дальнейшем расследовать его. При этом, говорит Антонов, в отношении Twitter и Google коллеги из США заняли «отстраненную позицию», так как американские власти не могут повлиять на политику этих интернет-гигантов.

На ресурсы онлайн-голосования в думских выборах были совершены DDOS-атаки, рассказал корреспондент «Звезды». Однако В ЦИК заверили, что обрушить сайты для голосования не удалось, поэтому процессу электронного волеизъявления ничего не угрожало.