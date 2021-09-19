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«Ахинея полная»: иммунолог о респираторном вирусе у детей за рубежом, возникшем якобы из-за локдаунов

Валентина Пескова
15:34 19.09.2021
Специалист считает, что новость ВВС о респираторном вирусе, который возник из-за COVID-19, вполне может быть чьим-то заказом, поскольку является абсолютно нелогичной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gideon Markowicz, JINI, Globallookpress
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Появившееся сообщение о том, что в четырех странах - США, Швейцарии, Японии и Великобритании - врачи выявили у детей новый респираторный вирус RSV, возникший якобы из-за ограничений, связанных с COVID-19, является «полной ахинеей». Об этом заявил «Звезде» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Такого быть не может. Даже если такая новость и появилась - то это полная ахинея и притом - заказная. Это фейк и абсолютная неправда - от начала до конца. Во-первых, если это вирус, то пусть они его сначала идентифицируют и пришлют хоть какие-то данные. Во-вторых, если они и относят его к ОРВИ - ну и что? Как можно противопоставлять этому результаты локдаунов и вакцинации? При чем здесь это? Это ахинея», - заявил российский специалист.

Напомним, британские специалисты связали появление нового детского респираторного вируса с тем, что из-за карантина и принятых мер для сдерживания SARS-CoV-2 у детей не сформировался необходимый иммунитет. А всплеск заболеваемости вирусом RSV якобы произошел как раз после отмены локдаунов.

«Это чушь и заказной фейк. Это может быть выгодно тем же антивакцинщикам. Которые не верят, что коронавирус - это реальность и на этом играют», - прокомментировал Жемчугов.

Как сообщили BBC News, в одной из больниц Нью-Йорка случаи заражения новым респираторным вирусом у младенцев и подростков были зафиксированы еще в апреле этого года.

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