Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV

Алена Миронова
08:21 19.09.2021
Как полагают ученые, на распространение этого вируса повлияли меры, принятые для сдерживание SARS-CoV-2.
У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV
© Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
Читайте нас на:

У детей в четырех странах - США, Швейцарии, Японии и Великобритании - врачи выявили новый респираторный вирус RSV. Об этом сообщает BBC News.

Так, как пишут в издании, в одной из больниц Нью-Йорка рассказали о случаях заражения младенцев и подростков, зафиксированных еще в апреле этого года.

Как полагают ученые, на распространение этого вируса повлияли меры, принятые для сдерживание SARS-CoV-2. Из-за карантина у детей не сформировался необходимый иммунитет. А всплеск заболеваемости произошел, как отмечается, как раз после отмены локдаунов.

У большинства инфицированных детей болезнь протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. В некоторых случаях происходит осложнение - воспаление нижних отделов легких.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:21 В стране и мире
У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV
07:33 В стране и мире
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой четыре балла
06:48 В стране и мире
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
05:27 В стране и мире
СМИ: восемь человек погибли в Китае после опрокидывания судна
03:20 В стране и мире
«Системный сбой»: парламентарии раскритиковали политику Джонсона в сфере нацбезопасности
Популярное
В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.