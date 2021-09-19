У детей в четырех странах выявили новый респираторный вирус RSV

У детей в четырех странах - США, Швейцарии, Японии и Великобритании - врачи выявили новый респираторный вирус RSV. Об этом сообщает BBC News.

Так, как пишут в издании, в одной из больниц Нью-Йорка рассказали о случаях заражения младенцев и подростков, зафиксированных еще в апреле этого года.

Как полагают ученые, на распространение этого вируса повлияли меры, принятые для сдерживание SARS-CoV-2. Из-за карантина у детей не сформировался необходимый иммунитет. А всплеск заболеваемости произошел, как отмечается, как раз после отмены локдаунов.

У большинства инфицированных детей болезнь протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. В некоторых случаях происходит осложнение - воспаление нижних отделов легких.