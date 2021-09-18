ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 30%

Явка на выборах в Госдуму в России составила 31,51% по состоянию на 20:00 по московскому времени. При этом в показатель не вошло число избирателей, проголосовавших онлайн.

«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%», - сообщили в ЦИК.

Ранее на думских выборах проголосовал глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат принял участие в голосовании на участке № 73 на Малом Кисловском переулке в Москве.