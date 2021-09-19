В Москве 20 сентября пройдет ливень, какого не было 73 года

В понедельник, 20 сентября, в Москве ожидается сильнейший ливень. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По заявлениям синоптиков, в этот день в столице может выпасть до 21 миллиметра осадков. Прогнозируется, что таких ливней в Москве не было на протяжении 73 лет. Об этом передает РИА Новости.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерча. На реках ожидался подъем воды с достижением неблагоприятных отметок в некоторых местах.