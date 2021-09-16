В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и смерча

Администрация города Сочи объяснила штормовое предупреждение из-за сильных дождей и смерча. Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на прогнозы метеорологов, в пятницу, 17 сентября, ожидаются ливневые дожди, грозы и град.

«17 сентября на территории города-курорта Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, вероятны ливни с грозами, градом», - отметили в администрации города.

Там подчеркнули, что на реках возможен подъем уровней воды, с достижением неблагоприятных отметок в некоторых местах. Из-за стихии возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также имеется опасность образования смерчей над морем на участке Магри – Веселое.

Городские власти попросили жителей соблюдать меры предосторожности, аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.

В Сочи и в некоторых других населенных пунктах Краснодарского края в четверг, 16 сентября, прошел дождь, в результате ряд городских улиц и оказались подтоплены.