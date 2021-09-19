СМИ: поисковая группа обнаружила упавший в ХМАО гидросамолет
Как отмечается, на месте крушения также обнаружили тела двух погибших пассажиров.
© Фото: Игорь Подгорный, РИА Новости
Упавший в ХМАО гидросамолет обнаружила поисковая группа.
«Самолет был найден вместе с телами погибших пассажиров», - передает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Напомним, ранее стало известно, что недалеко от озера Глубокое гидросамолет упал в болото. Согласно предварительной информации, два человека находились на борту.