В стране и мире СМИ: поисковая группа обнаружила упавший в ХМАО гидросамолет Алена Миронова Как отмечается, на месте крушения также обнаружили тела двух погибших пассажиров. © Фото: Игорь Подгорный, РИА Новости Читайте нас на: Упавший в ХМАО гидросамолет обнаружила поисковая группа. «Самолет был найден вместе с телами погибших пассажиров», - передает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Напомним, ранее стало известно, что недалеко от озера Глубокое гидросамолет упал в болото. Согласно предварительной информации, два человека находились на борту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика