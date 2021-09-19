Явка на выборы в Госдуму по России составила 35,69%

Явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как отмечается, минимальная явка наблюдается в Санкт Петербурге - 20,69%, Ярославская область - 21,7% (без учета электронного голосования), а также во Владимирской области — 21,97%.

Максимальная же явка зафиксирована в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.



В пятницу, 17 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. В ходе голосования россиянам предстоит определиться относительно представителей в Госдуму и региональные парламенты.