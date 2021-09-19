Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая в аварии в Тюмени

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате аварии в Тюмени в субботу, 18 сентября, скончалась, несмотря на предпринятые усилия. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

У девочки были множественные травмы, в том числе и черепно-мозговая тяжелой степени. Она находилась в реанимации.

Напомним, ранее в Тюмени на перекрестке улиц Малыгина и Холодильная легковой автомобиль сбил семью с детьми. Водитель нарушил очередность проезда и не пропустил другой автомобиль. В результате аварии вторую иномарку выбросило на тротуар, где в этот момент семья из четырех человек ожидала зеленый сигнал светофора.