Иномарка сбила семью с коляской в Тюмени

В Тюмени на перекрестке улиц Малыгина и Холодильная легковой автомобиль сбил семью с детьми. Один маленький ребенок находился в коляске.

Как сообщает городской портал «Мегатюмень», водитель нарушил очередность проезда и не пропустил другой автомобиль. В результате аварии вторую иномарку выбросило на тротуар, где в этот момент семья из четырех человек ожидала зеленый сигнал светофора.

По данным региональной ГИБДД в ДТП пострадали два ребенка и женщина. Шестилетняя девочка получила серьезную травму, отец и малыш в коляске не пострадали. Три человека госпитализированы.

Ранее в Новосибирске автомобиль врезался в световую опору и загорелся. В результате аварии погибли три человека.