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«День рождения придется встречать в больнице»: Кай Метов о состоянии после аварии

Анна Берестовая
00:05 19.09.2021
Попавший в аварию в Белоруссии певец Кай Метов рассказал о своем самочувствии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
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Певец Кай Метов рассказал «Звезде» о своем состоянии после аварии. Артист отметил, что чувствует он себя хорошо, однако этот День рождения (19 сентября) ему по всей видимости придется встречать в больнице.

«Я пока еще в минской областной больнице», - пояснил он.

Метов отметил, что в аварии жертв не было и никто из присутствующих не получил серьезных повреждений.

«Небольшие ушибы, гематомы, ссадины. Но машину, конечно, повертело», - указал певец.

Музыкант объяснил, что в момент ДТП транспорт двигался по трассе Минск-Гродно. Он также добавил, что на улице в это время шел сильный дождь.

«Мы спешили, водитель не справился с управлением. Машина потеряла контроль и стала крутиться. Мы снесли ограждение, столб и улетели в кювет», - описал артист.

Певец признался, что в сложившейся ситуации очень приятно было получить помощь от оказавшихся поблизости людей. По его словам, рядом с местом ДТП сразу же остановились белорусские автомобили.

«Все помогли нам выкарабкаться... оказали первую помощь. Потом сразу же приехала милиция... приехала скорая», - рассказал исполнитель.

После прибытия медики оперативно доставили участников ДТП в больницу для осмотра. После этого находившиеся в салоне машины люди были перенаправлены в другое медучреждение.

«Я удивлен, что так все хорошо и здорово. Слава богу, что все хорошо», - заключил артист.

Ранее сообщалось, что Кай Метов, направлявшийся в Гродно для выступления на Дне города, попал в аварию. В результате происшествия никто серьезно не пострадал.

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