Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии

Российский автор-исполнитель и композитор Кай Метов попал в ДТП на территории Белоруссии. Инцидент произошел вблизи Гродно, куда направлялся артист, чтобы выступить на мероприятии в честь Дня города.

По словам певца, во время аварии он находился на заднем сиденье автомобиля. Водитель не справился с управлением транспортного средства.

«Машину на приличной скорости занесло», - цитирует его РИА Новости.

Метов сообщил, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Все находившиеся в салоне машины люди прошли медицинское обследование, и врачи сообщили им, что все в порядке.