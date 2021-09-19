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В Москве 95 тысяч человек воспользовались функцией переголосования

Анна Берестовая
00:12 19.09.2021
Озвучена статистика по переголосованию в Москве в первые два дня выборов в Госдуму.
В Москве 95 тысяч человек воспользовались функцией переголосования
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
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В первые два дня выборов в Государственную Думу России функцию переголосования использовали 95 тысяч жителей Москвы (по состоянию на 17:00 18 сентября). Соответствующую статистику привел руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Он уточнил, что переголосования в основном производились в ночное время. Кроме того, из 220 тысяч записавшихся избирателей уже проголосовали на дому к 15:00 субботы 130 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел первый этап розыгрыша призов для участников электронного голосования в рамках выборов в Госдуму РФ. В телевизионном эфире назвали первых девять имен победителей, получивших по квартире в столице.

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