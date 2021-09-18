Среди принявших участие в онлайн голосовании москвичей разыграли первые 10 квартир

В столице провели первый этап розыгрыша призов для тех, кто решил принять участие в голосовании на выборах в Государственную Думу электронным способом.

Десять имен победителей акции «Выбираем Вместе» озвучили в эфире телеканала «Москва 24». Каждый из выигравших в конкурсе получил по однокомнатной квартире.

Участвовать в первом этапе могли все, кто проголосовал 17 сентября до 20.00. Позже сегодня также будут объявлены еще имена обладателей 50 автомобилей и призовых баллов.

Всего в розыгрыше участвовали более 1,1 миллиона человек. Следующий розыгрыш призов для проголосовавших 18 и 19 сентября состоится 19 и 20 сентября.