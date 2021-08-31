Родители школьниц в Москве возмутились, что девочек хотят обучать кулинарии вместо информатики

В московской школе №141 родители учеников после решения директора разделить уроки технологии на уроки для мальчиков и для девочек начали возмущаться в соцсетях. Дискуссию начал отец одной из учениц, который обратил внимание, что его дочери тоже хотелось изучать информатику на уроках технологии, что отводится согласно программе теперь только для мальчиков, а не обучаться готовке и шитью.

Недовольный таким поворотом дела отец в своем комментарии в соцсети даже сделал отсылку к статье 136 УК РФ, указав на явное нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Впрочем, директор школы Виталий Худошкин поспешил успокоить разволновавшихся родителей, что в учебном заведении не намерены ущемлять школьниц в правах.

«Информация о запрете изучать информатику для девочек в нашей школе абсолютно не соответствует действительности. С седьмого класса все ученики - и мальчики, и девочки - изучают информатику. Это требование установлено в федеральных образовательных стандартах», - прокомментировал руководитель учебного заведения.

Директор пояснил, что у учеников 5-7-х классов существует предмет технология, который предусматривает деление класса на две группы: мальчики изучают информационные технологии (моделирование, алгоритмизация и другие), а девочки же изучают материальную технологию (кройка, шитье, приготовление пищи и тому подобные навыки).

Однако если дети захотят заниматься по другому направлению, то по заявлению родителей девочки могут изучать и информационные технологии, а мальчики - обучаться навыкам материальной технологии.