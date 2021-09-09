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На Японию надвигается чрезвычайно мощный тайфун «Чансу»

Роман Захаров
06:18 09.09.2021
По данным синоптиков, природное явление принесет с собой шквалистые ветры, подтопления и оползни.
На Японию надвигается чрезвычайно мощный тайфун «Чансу»
© Фото: pixabay
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К южной префектуре Окинава в ближайшие дни приблизится мощный тайфун «Чансу» («Тянсу»), который принесет в регион шквалистые ветры и ливневые дожди. Об этом говорится в сообщении метеорологического агентства Японии.

Синоптики отметили, что тайфуну присвоена категория «чрезвычайно мощного». Сейчас он находится к востоку от Филиппин, но в ближайшее время будет продвигаться в сторону Окинавы. Скорость тайфуна, как ожидается, будет 20 километров в час.

Скорость ветра внутри тайфуна составит 55 метров в секунду, при порывах - до 75. Давление в центре - 935 гектопаскалей.

Метеорологи уже предупредили власти и жителей региона о возможности подтоплений и оползней, и призвали не выходить в море и соблюдать другие меры предосторожности.

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