На Японию надвигается чрезвычайно мощный тайфун «Чансу»

К южной префектуре Окинава в ближайшие дни приблизится мощный тайфун «Чансу» («Тянсу»), который принесет в регион шквалистые ветры и ливневые дожди. Об этом говорится в сообщении метеорологического агентства Японии.

Синоптики отметили, что тайфуну присвоена категория «чрезвычайно мощного». Сейчас он находится к востоку от Филиппин, но в ближайшее время будет продвигаться в сторону Окинавы. Скорость тайфуна, как ожидается, будет 20 километров в час.

Скорость ветра внутри тайфуна составит 55 метров в секунду, при порывах - до 75. Давление в центре - 935 гектопаскалей.

Метеорологи уже предупредили власти и жителей региона о возможности подтоплений и оползней, и призвали не выходить в море и соблюдать другие меры предосторожности.