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Полиция ведет поиски пропавшей в Красноярском крае экспедиции

Кира Тило
04:42 18.09.2021
В МВД Красноярского края сообщили о поиске экспедиционной группы.
Полиция ведет поиски пропавшей в Красноярском крае экспедиции
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Красноярском крае перестала выходить на связь экспедиционная группа. 17 сентября в дежурную часть МО МВД России «Енисейский» обратилась женщина, которая сообщила о группе, в которой находится ее 15-летний сын. Как отметили в МВД Красноярского края, правоохранители начали поиск пропавших.

«Сотрудники МО МВД России „Енисейский“ подняты по тревоге, ведется поиск пропавших, решается вопрос о привлечении дополнительных сил и средств», - сказано в сообщении ведомства.

Причины исчезновения экспедиционной группы на данный момент устанавливаются.

Ранее Русское географическое общество сообщило о пропаже в Красноярском крае экспедиции  с участием двух его членов. Сообщается, что последний раз группа выходила на связь 11 сентября.

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