Венесуэла заявила о кибератаке на главный банк страны

Власти Венесуэлы заявили о «террористической атаке» на финансовую систему страны и платформу главного банка, сообщает РИА Новости.

«Правительство Венесуэлы сообщает, что в пятницу, 17 сентября 2021 года, произошла террористическая атака на финансовую национальную систему, в частности на технологическую платформу Банка Венесуэлы, главного банковского учреждения страны», - говорится в заявлении.

Известно, что в результате кибератаки пользователи не могли получить доступ к счетам и услугам банка, а также совершать операции. DDOS-атаку удалось остановить, доступ к услугам восстанавливается. Власти страны заявляют о гарантированной целостности счетов и личных данных. Прокуратура страны приступила к расследованию.

Ранее сообщалось, что ресурсы онлайн-голосования в Москве выдержали более 100 DDOS-атак в течение первого дня выборов. Хакерские действия были направлены на сервис по наблюдению за дистанционным голосованием.