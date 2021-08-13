Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью

Роман Захаров
07:28 13.08.2021
Джейми Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над передачей опекунства новому попечителю.
Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью
© Фото: face to face, globallookpress
Читайте нас на:

Отец Бритни Спирс согласился после 13 лет опекунства отказаться от опеки над дочерью. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса. 

«Несмотря на то что господин Спирс является постоянной целью безосновательных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за то, чтобы продолжить быть ее опекуном, будет в ее интересах», - приводит портал текст документа.

Также сообщается, что Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над «упорядоченной» передачей опекунства новому попечителю.

В июне этого года Бритни Спирс выступила в суде и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела исполнительницы, включая вопросы лечения, безопасности и карьеры. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Российские миротворцы сдали около 40 литров крови для больных в Нагорном Карабахе
03:16 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры с места взрыва автобуса в Воронеже
01:42 В стране и мире
Видео
Пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказала о происшествии
23:24 В стране и мире
Видео
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео
01:18 В стране и мире
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.