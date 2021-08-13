Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс согласился после 13 лет опекунства отказаться от опеки над дочерью. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса.

«Несмотря на то что господин Спирс является постоянной целью безосновательных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за то, чтобы продолжить быть ее опекуном, будет в ее интересах», - приводит портал текст документа.

Также сообщается, что Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над «упорядоченной» передачей опекунства новому попечителю.

В июне этого года Бритни Спирс выступила в суде и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела исполнительницы, включая вопросы лечения, безопасности и карьеры.