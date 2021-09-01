Более пяти тысяч бойцов: связисты ВВО отразили нападение «диверсантов» в Забайкалье

Тактико-специальное учение с привлечением более пяти тысяч военнослужащих войск связи Восточного военного округа началось в регионах Дальнего Востока.

В Забайкальском крае военнослужащие соединения и подразделений управления общевойсковой армии ВВО совершили организованный марш в районы предстоящих действий, где развернули основные и запасные командные пункты, подвижные пункты управления и узлы связи. В ходе выдвижения военнослужащие в составе подразделений успешно отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее российский военный связист старшина Евгений Пашнин набрал по 100 баллов в дисциплинах АрМИ «Уверенный прием» и «Уверенная передача». Соревнования прошли в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады ВС Белоруссии.