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Более пяти тысяч бойцов: связисты ВВО отразили нападение «диверсантов» в Забайкалье

Алексей Курильченко
08:27 01.09.2021
Свыше пяти тысяч военнослужащих войск связи ВВО вышли на полигоны Дальнего Востока в рамках стартовавшего тактико-специального учения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Тактико-специальное учение с привлечением более пяти тысяч военнослужащих войск связи Восточного военного округа началось в регионах Дальнего Востока.

В Забайкальском крае военнослужащие соединения и подразделений управления общевойсковой армии ВВО совершили организованный марш в районы предстоящих действий, где развернули основные и запасные командные пункты, подвижные пункты управления и узлы связи. В ходе выдвижения военнослужащие в составе подразделений успешно отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее российский военный связист старшина Евгений Пашнин набрал по 100 баллов в дисциплинах АрМИ «Уверенный прием» и «Уверенная передача». Соревнования прошли в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады ВС Белоруссии.

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