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Уверенное лидерство: российский радиотелеграфист стал лучшим в двух дисциплинах на конкурсе АрМИ-2021 в Минске

Анна Берестовая
05:57 31.08.2021
Радиотелеграфист из России стал лучшим в двух дисциплинах Международного этапа конкурса «Уверенный прием».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Судейская коллегия Международного этапа конкурса «Уверенный прием» подвела итоги выступления команд в двух дисциплинах: «Уверенный прием» и «Уверенная передача». Лучший результат в личном зачете показал российский военнослужащий старшина Евгений Пашнин, набравший по 100 баллов в каждой дисциплине.

По результатам выступления в «Уверенном приеме» лидером стала команда Республики Беларусь. Второе место разделили связисты из России и Китая, которые в этом году выступают впервые. Четвертое место у команды Республики Узбекистан.

В дисциплине «Уверенная передача» лидерами стали военные связисты из Китая, второе место у российских военнослужащих, на третьем месте связисты из Узбекистана. В этой дисциплине хозяева соревнований, команда Беларуси, заняли пятую позицию.

В этом году в конкурсе впервые участвуют девушки-военнослужащие. Свои команды в этих этапах выставили Китай и Беларусь. В обоих дисциплинах китаянки заняли лидирующие позиции, представительницы Беларуси стали вторыми.

Впереди у участников еще три дисциплины: «Радиообмен», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Военизированная эстафета». Основные мероприятия конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь. В состязаниях принимают участие представители девяти стран: России, Республики Беларусь, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

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