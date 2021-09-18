На Украине снова предложили переименовать страну

Украину вновь захотели переименовать. Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в качестве возможного нового названия для государства предложил Соединенные Земли Украины.

Он отметил, что в этой сфере Украина схожа с Германией и Австрией. Политик предложил, как и в случае этих европейских стран, «мерить землями».

«Там широкий на самом деле простор», - высказался он в интервью YouTube-каналу Politeka.

Арестович посчитал, что подобного рода переименование хорошо бы подошло государству, так как в его составе выделяется множество районов с собственной культурой, историей и обычаями.

До этого советник главы офиса Зеленского уже выступал со схожей идеей. Только в прошлый раз он предлагал в качестве варианта нового названия страны Русь-Украину. Мотивировал Арестович такой выбор желанием «отобрать у России бренд русских».