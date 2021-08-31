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«Русь-Украина»: советник главы офиса Зеленского захотел переименовать страну

Кира Тило
22:00 31.08.2021
В офисе президента предложили поменять название страны на Русь-Украина.
«Русь-Украина»: советник главы офиса Зеленского захотел переименовать страну
© Фото: pixabay.com
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны. По мнению советника, «настоящая Русь это Украина», а Россия «с натяжкой может претендовать» на такое наследие. Об этом он заявил в интервью Роману Цимбалюку, опубликованном на YouTube-канале.

«Надо у них отобрать бренд „русских“ в конце концов. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — объявил Арестович.

Ранее Лавров заявил, что слова Зеленского о русских в Донбассе разжигают межнациональную рознь. Москва квалифицирует как абсолютно неприемлемые действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости.

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