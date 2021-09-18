Александра Франчетти в тюрьме посетила консул посольства РФ в Праге

Заведующая консульским отделом посольства Российской Федерации в Чехии посетила россиянина Александра Франчетти, который находится в пражской тюрьме «Панкрац». При этом посольство продолжает оказывать арестованному всю необходимую поддержку.

«Заведующая консульским отделом посольства России в Чехии посетила в тюрьме "Панкрац" гражданина РФ Александра Франчетти. Посольство продолжает находиться в тесном контакте с россиянином, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку», - рассказал пресс-секретарь дипмиссии Николай Брякин в беседе с РИА Новости.

Ранее дочь Александра Франчетти рассказала «Звезде» детали задержания своего отца. По словам девушки, во время вылета в Москву у сотрудников аэропорта возникли вопросы к ее отцу, в результате чего Александра арестовали из-за «обвинения в терроризме на Украине».