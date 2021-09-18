Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
17 сентября, в России стартовали трехдневные выборы в Госдуму РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму.
Дипломат принял участие в голосовании на участке № 73, который расположен в школе №1520 на Малом Кисловском переулке в Москве.
В пятницу, 17 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. В ходе голосования россиянам предстоит определиться относительно представителей в Госдуму и региональные парламенты.