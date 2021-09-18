СМИ: один человек погиб в драке 150 байкеров во Франции

СМИ сообщают, что на фестивале американской культуры на юго-западе Франции в коммуне Тарб в результате драки пострадали пять человек, один погиб. Фестиваль был прекращен.

«Один человек погиб сегодня днем в субботу в Тарбе в результате драки на фестивале американской культуры American Saloon, который проходил в выставочном центре Parc des Expositions. Еще пять человек пострадали, двое из которых серьезно», - передает радиостанция France Bleu.

Кроме того, сообщил телеканал France 3 Occitanie, двое пострадавших получили ножевые ранения. В драке приняли участие около 150 байкеров, передает канал.

В августе, сообщили СМИ, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В ходе перестрелки нападавшего ранили и задержали.