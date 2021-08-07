СМИ: во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

По данным СМИ, во французском городе Сент-Этьене мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки напавшего ранили и задержали. В ходе инцидента никто из правоохранителей не пострадал.

Как сообщает издание France Bleu, полиция получила сообщение о двух правонарушителях. Прибыв на место происшествия, им удалось схватить одного - второй попытался сбежать. Во время погони он укрылся во дворе одного из домов, после чего и открыл огонь.

«Благодаря профессионализму и хладнокровию полицейским удалось обезвредить преступников в кратчайшие сроки. Ситуация находится под контролем. Полиция не сообщала о пострадавших», - написал в Facebook мэр города Гаэль Пердрио.

Ранее в Марселе недалеко от школы, по сообщениям СМИ, погиб один человек от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения. Нападавшие скрылись.