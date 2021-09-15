Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Сборная России победила команду Узбекистана на групповом этапе ЧМ по мини-футболу

Елизавета Потейчук
23:14 15.09.2021
Российская команда обыграла Узбекистан в групповом этапе со счетом 4:2
Сборная России победила команду Узбекистана на групповом этапе ЧМ по мини-футболу
© Фото: JB Autissier via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

Сборная России обыграла команду из Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу россиян.

Голами в составе российской команды отметились Робиньо (10-я минута) и Артем Ниязов (11, 35, 35), сообщает ТАСС. У сборной Узбекистана мячи забили Даврон Чориев (21) и Машраб Адилов (28).

Ранее сборной России по футболу поставили задачу на Олимпиаду в 2024 году. Президент РФС объяснил, что отбор на Игры сложнее, чем квалификация на чемпионаты мира и Европы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:59 В стране и мире
В прокуратуре рассказали подробности аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково
22:28 В стране и мире
СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге
21:40 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Турции
20:41 В стране и мире
Гендиректор обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске компании отправлен под домашний арест
19:39 В стране и мире
Видео
Суд заключил под стражу обвиняемого по делу о смертельных отравлениях дезинфектора
Популярное
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.