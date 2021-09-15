Сборная России победила команду Узбекистана на групповом этапе ЧМ по мини-футболу

Сборная России обыграла команду из Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу россиян.

Голами в составе российской команды отметились Робиньо (10-я минута) и Артем Ниязов (11, 35, 35), сообщает ТАСС. У сборной Узбекистана мячи забили Даврон Чориев (21) и Машраб Адилов (28).

Ранее сборной России по футболу поставили задачу на Олимпиаду в 2024 году. Президент РФС объяснил, что отбор на Игры сложнее, чем квалификация на чемпионаты мира и Европы.