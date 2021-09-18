Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета приостановили до утра

Поиски упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе гидросамолета отложены до восьми утра воскресенья «в связи с труднопроходимой местностью». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщалось, что в поисковых операциях задействовано шесть единиц техники, в том числе болотоход, и 20 спасателей.

Ранее стало известно, что недалеко от озера Глубокое гидросамолет упал в болото. По предварительной информации, два человека находились на борту.