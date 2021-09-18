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Мужчина попытался напасть с ножом на детей у школы в Ростовской области

Елизавета Потейчук
19:22 18.09.2021
Прокуратура Ростовской области ведет проверку по сообщениям в СМИ о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей вблизи здания школы.
Мужчина попытался напасть с ножом на детей у школы в Ростовской области
© Фото: Thomas Eisenhuth ZB Globallookpress
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В городе Батайске Ростовской области, по сообщениям СМИ, мужчина пытался напасть с ножом на троих детей в районе школы. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

«По сообщениям в средствах массовой информации о попытке нападения мужчины с ножом на троих детей в районе школы № 9 на ул. Ленина в г. Батайске прокуратурой области организована проверка причин, условий и обстоятельств произошедшего, в том числе соблюдения образовательной организацией законодательства о несовершеннолетних», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Ростовской области.

По результатам проверки, сказано в сообщении, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. При этом ход процессуальной проверки, проводимой органом внутренних дел случаю попытки нападения на детей, взят на контроль.

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