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Задержан особо опасный преступник, совершивший побег из тюменской колонии-поселения

Елизавета Потейчук
15:06 18.09.2021
Особо опасного преступника Александра Новикова обнаружили в Перми, по другую сторону Уральского хребта.
Задержан особо опасный преступник, совершивший побег из тюменской колонии-поселения
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
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Александр Новиков, совершивший побег из колонии-поселения при ИК №2 в Тюмени, задержан. Его поймали по другую сторону Уральского хребта — в Перми. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Новиков был осужден по нескольким статьям, в частности, за убийство с особой жестокостью в 2000 году сроком на 23 года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщала ранее пресс-служба регионального УФСИН, Новикова перевели в колонию-поселение в Тюмени в феврале этого года.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отделение полиции под Воронежем. На кадрах видно, как Виктора Мирского сотрудники оперативных служб при задержании погрузили в карету «скорой помощи».

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