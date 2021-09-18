Задержан особо опасный преступник, совершивший побег из тюменской колонии-поселения

Александр Новиков, совершивший побег из колонии-поселения при ИК №2 в Тюмени, задержан. Его поймали по другую сторону Уральского хребта — в Перми. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Новиков был осужден по нескольким статьям, в частности, за убийство с особой жестокостью в 2000 году сроком на 23 года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщала ранее пресс-служба регионального УФСИН, Новикова перевели в колонию-поселение в Тюмени в феврале этого года.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отделение полиции под Воронежем. На кадрах видно, как Виктора Мирского сотрудники оперативных служб при задержании погрузили в карету «скорой помощи».