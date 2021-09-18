Опубликован рейтинг богатейших семей мира

В Bloomberg опубликовали рейтинг самых богатых семей в мире. Перечень возглавила семья Уолтон, которая владеет более 10 тысячами магазинов Walmart по всему миру.

Сэм Уолтон основал компанию Walmart в 1950 году. Сейчас состояние Walton Enterprises оценивается в 238,2 миллиарда долларов. Компания продала акции на шесть миллиардов долларов за последний год.

Вторую строчку в списке Bloomberg заняла семья Марс, которая занимается производством кондитерских изделий и продуктов с долгим сроком хранения. Их состояние оценили в 141,9 миллиардов долларов. Третье место в рейтинге богатейших семей мира заняло семейство Кох. Марсам семья уступает около 20 миллиардов долларов, состояние Кохов - 124,4 миллиарда долларов.

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