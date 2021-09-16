В стране и мире Четыре российских шефа вошли в топ-100 лучших поваров мира Елизавета Потейчук В рейтинг лучших шефов попал Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие и Анатолий Казаков. © Фото: thebestchefawards.com Читайте нас на: Четыре шеф-повара из России вошли в рейтинг 100 лучших поваров мира по итогам премии Best Chef 2021, которую вручили в Амстердаме. © thebestchefawards.com В десятку вошел Владимир Мухин, один самых известных русских поваров в мире. Иван и Сергей Березуцкие заняли 62-ю строчку, Анатолий Казаков - на 90-м месте, сообщается на сайте премии. Возглавил рейтинг Давид Муньос из Испании, владелец и шеф-повар единственного в Мадриде трехзвездочного ресторана Мишлен. © thebestchefawards.com Примечательно, что французы не вошли в первую десятку. Конкурсантка Анн-Софи Пик из Франции заняла лишь 15-е место. © thebestchefawards.com Ранее шеф-повар рассказал о нескольких способов приготовления окрошки. По его словам, главное - определиться с основой супа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика