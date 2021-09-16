Четыре российских шефа вошли в топ-100 лучших поваров мира
В рейтинг лучших шефов попал Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие и Анатолий Казаков.
© Фото: thebestchefawards.com
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Четыре российских шефа вошли в топ-100 лучших поваров мира
В рейтинг лучших шефов попал Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие и Анатолий Казаков.
© Фото: thebestchefawards.com
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