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Испанский «Mundo de Aviaciоn» выпустил фан-арты на российскую новинку Checkmate

Валентина Пескова
18:38 18.09.2021
Художественно обработанные фотографии размещены на странице издания в Facebook, где новый самолет КБ «Сухой» изображен летящим в небе и на фоне гор.
Испанский «Mundo de Aviaciоn» выпустил фан-арты на российскую новинку Checkmate
© Фото: Mundo de Aviación, Facebook
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Популярный испанский журнал «Mundo de Aviación» («Мир авиации») разместил на своей странице в Facebook иллюстрации, на которых изображен абсолютно новый российский самолет Checkmate, производство которого еще не началось, но на него уже делаются большие ставки. Свою подборку фан-артов журнал озаглавил довольно лаконично: «Все о мечте».

«Не успел Checkmate дебютировать на "МАКС-2021", как уже стали завозить фан-арты», - написали в корпорации Ростех, заметив публикацию.

В комментариях некоторые подписчики страницы восхитились работой художников и отметили, что теперь дело только за российскими производителями. Однако другие искренне признались, что не очень рады том, что российская авиапромышленность развивается и идет вперед.

© Mundo de Aviación, Facebook

«В общем, мечтать не вредно, но чтобы осуществить эту мечту, нужны световые годы», - поиронизировал другой пользователь.
 
«Есть такая поговорка: "Мечтание объединяет не всех". Плохо то, что они идут вперед. Для меня Су57 еще до сих пор загадка, я все еще рассчитываю, что он не полностью исправен, или там найдут какой-нибудь брак в системе переохлаждения. Если Checkmate - это сон, то пусть он пока будет дурным», - явно не пожелал удачного старта российского самолету еще один пользователь.

«Фантастические кадры, но я больше мечтаю о том, чтобы русские выполнили свои обещания, особенно это касается оговоренных цифр - особенно это касается цены на новый истребитель и сроков его появления в продаже», - отметил пользователь из Аргентины.

Российский однодвигательный истребитель Checkmate, в названии которого создатели зашифровали шахматные термины «шах и мат», впервые был представлен на авиасалоне «МАКС-2021» 20 июля. В настоящее создается беспилотная версия истребителя. Испытания Checkmate должны завершиться в 2027 году.

© Mundo de Aviación, Facebook
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