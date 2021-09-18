Испанский «Mundo de Aviaciоn» выпустил фан-арты на российскую новинку Checkmate
Художественно обработанные фотографии размещены на странице издания в Facebook, где новый самолет КБ «Сухой» изображен летящим в небе и на фоне гор.
© Фото: Mundo de Aviación, Facebook
Популярный испанский журнал «Mundo de Aviación» («Мир авиации») разместил на своей странице в Facebook иллюстрации, на которых изображен абсолютно новый российский самолет Checkmate, производство которого еще не началось, но на него уже делаются большие ставки. Свою подборку фан-артов журнал озаглавил довольно лаконично: «Все о мечте».
«Не успел Checkmate дебютировать на "МАКС-2021", как уже стали завозить фан-арты», - написали в корпорации Ростех, заметив публикацию.
В комментариях некоторые подписчики страницы восхитились работой художников и отметили, что теперь дело только за российскими производителями. Однако другие искренне признались, что не очень рады том, что российская авиапромышленность развивается и идет вперед.
В ДPУГИХ CMИ
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