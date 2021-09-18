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В «Фобосе» заявили, что в Москве на следующей неделе выпадет более половины месячной нормы осадков

Елизавета Потейчук
17:08 18.09.2021
В Москве на следующей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, рассказали в «Фобосе». Температура не станет теплее семи градусов выше ноля.
В «Фобосе» заявили, что в Москве на следующей неделе выпадет более половины месячной нормы осадков
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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На следующей неделе в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом понедельник станет самым дождливым и холодным днем недели, рассказали в «Фобосе».

«В столичном регионе влияние связанных с циклоном "Роланд" атмосферных фронтов начнет ощущаться уже в воскресенье. Небо постепенно затянут плотные облака, и после полудня начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, и в воскресенье днем в Москве уже не выше плюс 11. Понедельник станет самым дождливым и самым холодным днем недели», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

В понедельник столбики термометра поднимутся до плюс пяти-семи градусов. Однако из-за отсутствия солнечного тепла и порывистого ветра может создастся впечатление, что температура будет ниже указанного. Во вторник и среду можно ожидать небольшого потепления и ослабления дождливой погоды. По словам синоптика, только в четверг начнет проглядывать солнце, а дожди локализуются.

«Пауза между дождями будет совсем небольшой, и уже в пятницу регион почувствует приближение очередного, на этот раз североатлантического, циклона», — резюмировал Леус.

Ранее в Японии пять человек пострадали из-за мощного тайфуна. Все они получили увечия при падении.

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