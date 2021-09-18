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В Тюмени призовая квартира за участие в выборах досталась матери шестерых детей

Валентина Пескова
16:40 18.09.2021
Победителями розыгрыша стали еще пять местных жителей, но главный приз в виде квартиры достался именно матери шестерых детей.
В Тюмени призовая квартира за участие в выборах досталась матери шестерых детей
© Фото: Александр Прагис, РИА Новости
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В викторине, которую проводили в Тюмени на избирательных участках по случаю выборов в Государственную думу, самый главный и ценный приз достался многодетной матери. Местная жительница Анна, у которой растут шестеро детей, выиграла квартиру.

Розыгрыш призов также показали в прямом эфире по местному телевидению. Анна верно ответила на два вопроса в прямом эфире и получила очень существенный для нее подарок.  

© Оперативный штаб Тюменской области

Среди остальным четырех победителей были разыграны автомобиль, холодильник, телевизор и наушники.

В Москве розыгрыш первых призов среди участников электронного голосования прошел чуть раньше. Среди участников электронного голосования было разыграно 10 квартир, однако, как  отмечают организаторы, ни одна из них не попала в столь же нуждающиеся руки.

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