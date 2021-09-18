В Тюмени призовая квартира за участие в выборах досталась матери шестерых детей

В викторине, которую проводили в Тюмени на избирательных участках по случаю выборов в Государственную думу, самый главный и ценный приз достался многодетной матери. Местная жительница Анна, у которой растут шестеро детей, выиграла квартиру.

Розыгрыш призов также показали в прямом эфире по местному телевидению. Анна верно ответила на два вопроса в прямом эфире и получила очень существенный для нее подарок.