В Тюмени призовая квартира за участие в выборах досталась матери шестерых детей
Победителями розыгрыша стали еще пять местных жителей, но главный приз в виде квартиры достался именно матери шестерых детей.
© Фото: Александр Прагис, РИА Новости
В викторине, которую проводили в Тюмени на избирательных участках по случаю выборов в Государственную думу, самый главный и ценный приз достался многодетной матери. Местная жительница Анна, у которой растут шестеро детей, выиграла квартиру.
Розыгрыш призов также показали в прямом эфире по местному телевидению. Анна верно ответила на два вопроса в прямом эфире и получила очень существенный для нее подарок.
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