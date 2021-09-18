Фонд Защиты Китов призвал россиян бойкотировать датскую продукцию из-за убийства дельфинов

В Фонде Защиты Китов российских граждан призвали бойкотировать датскую продукцию из-за массового убийства дельфинов на Фарерских островах. В общей сложности в этом году в традиционной охоте на китообразных было зарезано 1428 дельфинов.

«Мы призываем всех россиян, граждан других стран вспомнить о кровавых водах фарерских фьордов, и еще несколько раз подумать, прежде чем покупать привычные товары произведенные компаниями Датского королевства, кстати, достаточно популярные в России, есть такие же товары из других стран, которые не убивают дельфинов и китов. Мы можем обойтись без датского пива и фарерского лосося, круизов в Данию и на Фареры», - говорится в сообщении на сайте Фонда Защиты Китов.

Фонд Защиты Китов опубликовал список конкретных брендов, которые стоит игнорировать россиянам, по их мнению. В числе байкотируемых - 14 известных торговых марок.

Фареры, говорится в сообщении, игнорируют весь мир, продолжая массово губить морских млекопитающих, которые обладают интеллектом и своей определенной культурой. Природе из-за этого наносится огромный урон, считают в Фонде.

Ранее эколог заявил, что бойня дельфинов на Фарерских островах не является глобальной экологической катастрофой. По его словам, популяция морских млекопитающих в целом восстанавливается за год.