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Фонд Защиты Китов призвал россиян бойкотировать датскую продукцию из-за убийства дельфинов

Елизавета Потейчук
16:42 18.09.2021
Фонд Защиты Китов призвал игнорировать россиян всемирно известные бренды из-за традиционной бойни дельфинов на Фарерах.
Фонд Защиты Китов призвал россиян бойкотировать датскую продукцию из-за убийства дельфинов
© Фото: seashepherdglobal.org
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В Фонде Защиты Китов российских граждан призвали бойкотировать датскую продукцию из-за массового убийства дельфинов на Фарерских островах. В общей сложности в этом году в традиционной охоте на китообразных было зарезано 1428 дельфинов.

«Мы призываем всех россиян, граждан других стран вспомнить о кровавых водах фарерских фьордов, и еще несколько раз подумать, прежде чем покупать привычные товары произведенные компаниями Датского королевства, кстати, достаточно популярные в России, есть такие же товары из других стран, которые не убивают дельфинов и китов. Мы можем обойтись без датского пива и фарерского лосося, круизов в Данию и на Фареры», - говорится в сообщении на сайте Фонда Защиты Китов.

Фонд Защиты Китов опубликовал список конкретных брендов, которые стоит игнорировать россиянам, по их мнению. В числе байкотируемых - 14 известных торговых марок.

Фареры, говорится в сообщении, игнорируют весь мир, продолжая массово губить морских млекопитающих, которые обладают интеллектом и своей определенной культурой. Природе из-за этого наносится огромный урон, считают в Фонде.

Ранее эколог заявил, что бойня дельфинов на Фарерских островах не является глобальной экологической катастрофой. По его словам, популяция морских млекопитающих в целом восстанавливается за год.

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